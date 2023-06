300.000 Euro Schaden bei Lagerhallenbrand

Feuerwehr - Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Feuer in einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle in Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) hat einen Schaden von etwa 300.000 Euro verursacht. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wurde am späten Samstagabend auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Feuerwehrleute an der Halle ankamen, stand sie demnach bereits komplett in Flammen. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Verletzte gab es nicht.

© dpa-infocom, dpa:230611-99-15253/2