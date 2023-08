300 Musiker kommen zum Internationalen Volksmusiktag am 10. September nach Aldersbach

Nach längerer Pause meldet sich der Internationale Volksmusiktag zurück. Dieses Jahr gibt es umso mehr Anlass zum Feiern: Denn 2023 begeht das Brauchtumsfest gebührend seinen 20. Geburtstag. Was 2003 in noch deutlich bescheidenerem Rahmen im Museumsdorf in Tittling (Landkreis Passau) begann, hat sich bis heute zu einem Fest des Brauchtums entwickelt, das jährlich Hunderte Volksmusiker aus allen Winkeln Europas sowie Tausende Besucher ins idyllische Aldersbach (Landkreis Passau) lockt.