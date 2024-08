300 Ehrenamtliche als „Helden des Alltags“ gewürdigt

Von Fabian Bauer

Um ein Held zu sein, müssen Menschen freilich nicht mit Drachen kämpfen, obwohl das tatsächlich im Bayernpark bei Reisbach (Lkr. Dingolfing-Landau) durchaus möglich wäre. In der Realität kommt es auf andere Fähigkeiten an, wie etwa Engagement und Hilfsbereitschaft. Und da heutzutage Ehrenamtliche – die „Helden des Alltags“ – gerne mal vergessen werden, ehrte man sie am gestrigen Mittwoch im Freizeitpark für ihren Einsatz.



Denn wie Klaus Augenthaler, Fußball-Weltmeister von 1990, sagt: „Ihr Engagement ist vorbildlich für uns alle und verdient unsere höchste Wertschätzung.“...