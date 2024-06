30-jähriger Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Bei einem Unfall in Marktleugast (Landkreis Kulmbach) ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Der 30-jährige Mann sei am Samstag nach ersten Erkenntnissen deutlich zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 42-jähriger Autofahrer vor ihm verringerte seine Geschwindigkeit, um links abbiegen zu können. Aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit konnte der 30-Jährige aber nicht mehr reagieren und prallte gegen das Heck des Autos. Mehrere Menschen eilten dem Gestürzten zu Hilfe und versuchten ihn zu reanimieren. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte erlag der Motorradfahrer aber seinen Verletzungen noch vor Ort. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 20 000 Euro.

