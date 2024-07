30 Grad und Sonne satt: Zum Ende der Woche wird es in Bayern heiß

Nach einem warmen Wochenstart bleiben die Temperaturen in Bayern hoch – sogar die 30-Grad-Marke soll geknackt werden. Ein geringes Gewitterrisiko bleibt.









Hohe Temperaturen werden in Bayern erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollen auch Höchstwerte von über 30 Grad möglich sein. An den Alpen gibt es ein geringes Gewitterrisiko.



Am Mittwoch ist es stark bewölkt, örtlich gibt es Schauer. Im weiteren Tagesverlauf beschränkt sich der Regen auf den Inn und die Alpen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 Grad an den Alpen und 27 Grad am Untermain.



Am Donnerstag setzt sich dann die Sonne durch. Nur ein paar lockere Quellwolken sollen am Himmel zu sehen sein. Die Höchstwerte steigen auf 26 bis 31 Grad. Freitag bleibt das Wetter ähnlich: Mit viel Sonne und Höchsttemperaturen zwischen 28 und 32 rechnet der DWD. Für Samstag sind laut Prognosen sogar 29 Grad im Allgäu und 34 Grad am Main erwartbar.

− dpa