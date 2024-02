291 Schalttag-Kinder feiern ersten „echten“ Geburtstag

Alle vier Jahre hat das Jahr einen Tag mehr. Den 29. Februar haben daher nur sehr wenige Menschen als Geburtstag im Ausweis stehen. Sie können heuer mal wieder am richtigen Tag feiern.

Knapp 300 Kinder aus Bayern werden am 29. Februar ihren ersten „echten“ Geburtstag feiern - sie wurden vor vier Jahren am Schalttag geboren. 128 Mädchen und 163 Buben kamen damals im Freistaat lebend auf die Welt; deutlich weniger als im Durchschnitt an den sonstigen Februar-Tagen des Jahres 2020. Wie das Statistische Landesamt in Fürth am Montag weiter mitteilte, ist dieser Trend bei den Hochzeiten genau umgekehrt: 2020 heirateten am 29. Februar 274 Paare vor einem bayerischen Standesamt - und damit deutlich mehr als im Schnitt der anderen Februar-Tage. Allerdings war der Schalttag damals auch ein Samstag.

Während im Jahr 2020 in Bayern 291 Kinder am 29. Februar zur Welt gekommen sind, waren es im Schnitt aller Schalttage seit der Jahrtausendwende rund 260 Kinder. Allerdings schwankt die Zahl stark. So erblickten im Jahr 2004 nur 200 Kinder am 29. Februar das Licht der Welt, während es vier Jahre zuvor 344 Kinder waren. Die Zahl der Geburten am Schalttag war seither immer niedriger als der Februar-Durchschnitt des jeweiligen Jahres. Seit 2004 lag sie sogar deutlich darunter.

Offiziell haben die Schalttag-Kinder in den Jahren ohne 29. Februar immer am 1. März Geburtstag. Denn in Deutschland gilt ein Lebensjahr nach Ablauf des Tages vor dem Geburtstag als vollendet; also in diesem Fall nach Ablauf des 28. Februar - und damit in den meisten Jahren der 1. März.

