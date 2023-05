28-Jähriger rastet in Straubing aus: Rechtsradikale Parolen und Körperverletzung

Auf der Wache wurde der ziemlich Betrunkene zunehmend aggressiv und beleidigte die Beamten. −Symbolbild: dpa

Komplett ausgerastet ist ein 28-jähriger Mann laut Polizeibericht am Vatertag in Straubing. Demnach äußerte er sich erst in einer Bar rechtsradikal und verletzte eine 43-Jährige. Dann eskalierte er auf der Polizeiwache und musste gefesselt werden.









Laut Polizeibericht ereignete sich der erste Vorfall gegen 20 Uhr in einer Bar in der Jakobsgasse. Dort sprach der 28-Jährige rechtsradikale Parolen aus und verletzte schließlich eine 43-Jährige am Hals leicht.





Nacht in der Zelle verbracht





Kurz darauf erschien er bei der Polizei und wollte selbst eine Anzeige aufgeben. Dabei wurde der ziemlich Betrunkene aber zunehmend aggressiv und beleidigte die Beamten. Die Situation eskalierte derart, dass der Mann gefesselt und in eine Zelle gesperrt werden musste. Dabei wurde einer der beiden Polizeibeamten leicht verletzt. Die Nacht musste der 28-Jährige dann komplett in der Zelle verbringen. Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.



Doch damit nicht genug: Als die Beamten den 28-Jährigen fesselten, beleidigte ein bisher unbeteiligter 34-Jähriger die beiden Polizeibeamten. Auch gegen ihn läuft nun ein Verfahren.

− els