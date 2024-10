28-Jähriger bei Familienstreit lebensgefährlich verletzt

Ein 49-Jähriger soll im Landkreis Fürth mit einem jüngeren Verwandten in Streit geraten sein – und ihn dann lebensgefährlich verletzt haben.

Ein Mann soll einen Angehörigen bei einem Streit in Zirndorf (Landkreis Fürth) lebensgefährlich verletzt haben. Gegen den 49 Jahre alten Verdächtigen wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden am Samstagabend gemeinsam mit anderen Angehörigen Alkohol getrunken und sich daraufhin in der Wohnung gestritten haben.

Im Treppenhaus soll der 49-Jährige dem 28-Jährigen dann mit einem Gegenstand eine schwere Kopfverletzung zugefügt haben. Das Opfer wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht und schwebt derzeit in Lebensgefahr. Polizisten nahmen den 49-Jährigen fest und brachten ihn zur Dienststelle. Ein freiwilliger Alkoholtest habe einen Wert von rund 1,6 Promille ergeben. Der Verdächtige musste sich daraufhin Blut abnehmen lassen. Ein Ermittlungsrichter soll heute entscheiden, ob der 49-Jährige in Untersuchungshaft kommt.

© dpa-infocom, dpa:241013-930-259243/1