28-Jährige stirbt bei Unfall auf A6: Drei Verletzte

Bei einem Autounfall auf der A6 in Mittelfranken ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 28-Jährige starb noch am Sonntagabend an der Unfallstelle bei Altdorf (Nürnberger Land), wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Die 28-Jährige war den Angaben zufolge mit ihrem Wagen auf ein vor ihr fahrendes Auto aufgefahren. Dabei habe sich ihr Auto in Richtung Mittelplanke gedreht, wo es seitlich zum Stehen kam. Laut Polizei wurde die Frau im Auto dann von einem weiteren Fahrzeug einer 29-Jährigen auf der linken Spur erfasst und tödlich verletzt.

Die 29 Jahre alte Fahrerin und ihr 16-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Auch die 49 Jahre alte Fahrerin des ersten Wagens, auf den die 28-Jährige aufgefahren war, erlitt Verletzungen. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallursache werde noch ermittelt, hieß es. Die Autobahn musste ab Altdorf/Leinburg in Richtung Heilbronn für mehrere Stunden gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:240122-99-701185/2