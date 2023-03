27-Jähriger fährt gegen Baum im Landkreis Rosenheim - schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. −Symbolbild: dpa

Mit seinem Audi A3 Cabrio ist ein 27-Jähriger aus Unterreit am Samstagnachmittag gegen einen Baum bei Wasserburg am Inn (Landkreis Rosenheim) geprallt. Der Mann wurde schwer verletzt.









Er war von der Wasserburger Altstadt in Richtung Innhöhe unterwegs gewesen, als es am frühen Nachmittag zu dem folgenschweren Unglück kam. Aus bislnag unbekannter Ursache prallte das Auto des Mannes am Ende der Serpentinen frontal gegen einen großen Baum neben der Straße. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist laut Polizei am Abend noch unklar.



Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik gebracht. Ein Gutachter soll die Unfallursache jetzt klären.

− kse