26.300 Ukraine-Flüchtlinge arbeiten versicherungspflichtig

Von den rund 150.000 in Bayern registrierten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sind derzeit rund 26.300 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dies seien «so viele wie in keinem anderen Bundesland», sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in München. Bei der Zahl der Beschäftigten handelt es sich um eine Hochrechnung aus dem April 2023. Unter der Gesamtzahl sind auch Kinder und all jene Personen erfasst, die etwa wegen ihres Alters oder ihrer Gesundheit nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

«Das große Potenzial an ausländischen Arbeitskräften im Land muss bundesweit unbedingt noch besser ausgeschöpft werden. Dazu werden wir für Bayern unsere Bemühungen im Herbst nochmals verstärken», betonte Herrmann. Im Juni habe Bayern mit 7,8 Prozent bundesweit die mit Abstand niedrigste Arbeitslosenquote von Ausländern gehabt, auch bei den ausländischen Frauen (Bayern: 9,4 Prozent; Bund: 17,6 Prozent).

«Unsere Volkswirtschaft befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation. Insbesondere der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel ist eine zentrale Herausforderung für den bayerischen Arbeitsmarkt», sagte Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU).

Trotz der großen Erfolge bei der Integration und Nutzung des Potenzials von Ausländern in Bayern, die arbeiten dürfen, bleibe nach Herrmanns Worten die Zuwanderung von Fachkräften ein zentrales Anliegen. Mit Maßnahmen wie die 2020 gegründete «Zentrale Stelle für die Einwanderung von Fachkräften» sei eine schnelle und effektive Abwicklung der Verfahren möglich. Die Verfahrenszahlen steigen von Jahr zu Jahr (2021: 205; 2022: 930; 1. Quartal 2023: 370).

«Der Arbeitsmarkt im Freistaat benötigt in fast allen Branchen Arbeits- und Fachkräfte», sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit, Ralf Holtzwart. Ein wichtiger Hebel für die Fachkräftegewinnung sei die Zuwanderung aus dem Ausland sowie die bessere Integration von Geflüchteten. «Wichtig für den Arbeitsmarkt sind auch die seit Februar 2022 nach Bayern strömenden ukrainischen Geflüchteten, die hier nach und nach richtig ankommen. Sie sind gut qualifiziert und je besser sie die Sprache lernen, umso besser können Sie in den Arbeitsmarkt integriert werden.»

