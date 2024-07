26-Jährige in den Allgäuer Alpen tödlich verunglückt

Bergwacht in Bayern - Die Bergwacht konnte nur noch den Tod feststellen. (Symbolfoto) - Foto: Sven Hoppe/dpa

Eine junge Frau wanderte zusammen mit einer Begleitung auf den Entschenkopf. Plötzlich verlor sie den Halt, rutschte ab und fiel in die Tiefe.

Eine junge Frau ist bei einer Wanderung in den Oberallgäuer Bergen ums Leben gekommen. Die 26-Jährige habe auf dem Entschenkopf bei Oberstdorf den Halt verloren und sei rund 70 Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei mit. Die alarmierte Bergwacht konnte am Dienstag nur noch den Tod der Frau feststellen, die zusammen mit einer Begleitung unterwegs war. Einsatzkräfte bargen die 26-Jährige mit einem Hubschrauber. Die Botschaft des Heimatlandes der Verunglückten verständigte die Angehörigen.

© dpa-infocom, dpa:240731-930-190131/1