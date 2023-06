2500 Apotheken bleiben heute in Bayern geschlossen

Heute bleiben die meisten Apotheken in Bayern und Deutschland geschlossen. −Foto: dpa

Am Mittwoch bleiben die meisten Apotheken in Bayern geschlossen. Im Freistaat werden sich rund 2500 Apotheken an einem bundesweiten Protesttag beteiligen, wie der Bayerische Apothekerverband (BAV) in München mitteilte.









Damit wollen die Apotheker ihre Forderungen nach mehr Geld und Flexibilität untermauern. Die Akutversorgung soll am Mittwoch durch Notdienstapotheken gewährleistet bleiben. Der Verband hatte vor dem Protest Patienten gebeten, planbare Arzneimittel vorher zu besorgen oder bis Donnerstag zu warten.



„Mit dem Protesttag wollen wir zeigen, welche Bedeutung Apotheken für die ortsnahe Arzneimittelversorgung haben“, sagt der BAV-Vorsitzende Hans-Peter Hubmann. Aufgrund politischer Versäumnisse habe sich das Netz an Apotheken ausgedünnt. Die Zahl der Apotheken in Bayern sinkt laut Landesapothekerkammer seit 2010. Demnach gab es damals noch etwa 3400 Apotheken, 2022 waren es noch 2882.



Außerdem machten überbordende Bürokratie und eine seit zehn Jahren nicht angepasste Vergütung die Arbeit der Apotheker zunehmend schwerer, sagte der BAV-Vorsitzende Hubmann. Im selben Zeitraum seien Personal-, Betriebs- und Lebenshaltungskosten stark angestiegen.

− dpa