25-Jähriger nach Angriff auf 34-Jährigen in U-Haft

In Rosenheim wird ein 34-Jähriger mit einer Stichwaffe angegriffen. Der Täter flieht daraufhin. Noch am selben Tag nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest.

Nach dem Angriff auf einen 34-Jährigen mit einer Stichwaffe am Rosenheimer Bahnhof ist noch am selben Tag ein dringend tatverdächtiger 25-Jähriger in Stephanskirchen festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter erließ nun Haftbefehl gegen den Rumänen, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn werde insbesondere wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Der 25-Jährige soll bei einem Streit am Sonntag den 34-Jährigen mit einer Waffe mittelschwer verletzt haben und daraufhin auf einem Fahrrad geflohen sein. Bundespolizisten gaben den Angaben zufolge einen Warnschuss ab, konnten den Mann aber nicht stoppen.

Der 34-Jährige wurde einem Polizeisprecher zufolge mit Schnittverletzungen im Halsbereich ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat und das Motiv seien weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

