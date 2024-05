Fahnder haben am Freitag in Passau einen 25-jährigen Mann festgenommen, der mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden ist. Wie die Grenzpolizei am Samstag mitteilte, wurde der Mann von italienischen Behörden wegen Raubes, Hehlerei und Körperverletzung gesucht. Er soll 2019 an einem Raub in Italien beteiligt gewesen sein.

