25-Jähriger am Königssee vermisst

Ein Polizeihubschrauber fliegt im Rahmen eines Trainings über ein Gewässer.

Einsatzkräfte der Polizei, Berg- und Wasserwacht suchen seit zwei Tagen rund um den Königssee im Landkreis Berchtesgadener Land intensiv nach einem 25 Jahre alten Mann. Bisher gebe es keine Spur von dem Vermissten, teilte das Bayerische Rote Kreuz am Donnerstag mit. Der Mann sei zuletzt am Samstag (26. August) am Großparkplatz Königssee gesehen worden und von dort aus allein in unbekannte Richtung aufgebrochen.

Die Einsatzkräfte begannen demnach am Dienstag unter anderem mit Polizeihubschrauber, Rettungsboot und Wärmebild-Drohne in den Steilhängen und Felswänden sowie Steigen und Wegen rund um den See mit der Suche nach dem Vermissten. Das Gelände werde zu Fuß und aus der Luft sowie das ganze Ufer vom Boot aus intensiv abgesucht, hieß es in der Mitteilung.

Weil der Wasserfall am Ostufer des Sees wegen der anhaltenden Niederschläge aktuell noch zu viel Wasser führe, sollen die dortigen Gumpen erst am kommenden Samstag von einer Canyon-Rettungsgruppe und durch die Polizei abgesucht werden. Dabei sollen auch speziell ausgebildete Suchhunde zum Einsatz kommen, die die bereits abgesuchten Steigen zur Spurensuche nochmals abgehen werden.

