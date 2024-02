24. Saisontor: Kane muss bei Rekordhalter Seeler passen

Bayerns Harry Kane erzielt gegen Gladbach sein 24. Saisontor. Im ersten Bundesliga-Jahr traf nur ein Spieler häufiger. Aber den kennt der Engländer nicht.

Beim Namen Uwe Seeler musste Harry Kane passen. „Nein“, sagte der 30 Jahre alte Engländer nach seinem 24. Saisontor für den FC Bayern München beim 3:1 in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Seeler kenne er nicht. Der 2022 verstorbene deutsche Ehrenspielführer ist der einzige Spieler gewesen, der in seiner ersten Bundesliga-Saison mehr Tore erzielte als Bayerns 100-Millionen-Euro-Mann Kane, nämlich 30.

„Okay, wenn ich so weitermache wie bisher, ist es eine Möglichkeit“, sagte Kane am Samstagabend zur Aussicht, Seeler in seiner Premieren-Saison zu übertreffen. 14 Spieltage bleiben ihm noch für die Bestmarke.

Auf 24 Tore waren vor Kane auch Ex-Bayern-Stürmer Luca Toni in der Spielzeit 2007/08 und Marek Mintal für den 1. FC Nürnberg in der Saison 2004/05 gekommen. Toni und Mintal wurden mit ihren 24 Saisontreffern übrigens jeweils Torschützenkönige. Auch Seelers 30 Treffer in der Bundesliga-Premierensaison 1963/64 bedeuteten am Ende den Höchstwert.

„Ich fühle mich gut, ich fühle mich stark“, sagte Kane nach seinem Kopfballtor gegen Gladbach: „Es ist schön, wieder getroffen zu haben. Aber es ist noch ein langer Weg zu gehen.“ Eine Woche vor dem Topspiel beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen bewertete der Torjäger aber etwas anderes höher als seine Torquote: „Das Wichtigste ist, dass wir Spiele gewinnen. Das wollen wir fortsetzen.“

© dpa-infocom, dpa:240203-99-860847/2