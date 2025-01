23 Polizeiautos in München ausgebrannt: Ermittler loben Mega-Belohnung für Hinweise aus

Polizeiautos mit Spezialeinbauten gehen im nächtlichen München in Flammen auf. Vermutet wird politisch motivierte Brandstiftung. Bei der Tätersuche setzen die Ermittler jetzt auf finanzielle Anreize.









Nach einer Brandstiftung an 23 Polizeiautos in München setzen die Ermittler auf der Suche nach den Tätern auf eine Belohnung und Plakate. Für Hinweise, die zu den Brandstiftern führen, seien 10.000 Euro als Belohnung ausgelobt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zudem will die Polizei in den Straßen um den Tatort Fahndungsplakate aufhängen, um mehr Hinweise von möglichen Zeugen zu erhalten.



Am Wochenende waren 23 Polizeiautos vor einer Inspektion der Diensthundestaffel in Flammen aufgegangen. Den Schaden schätzten Ermittler auf gut zwei Millionen Euro. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt wegen des Verdachts, die Brandstiftung könnte Teil einer Serie politisch motivierter Brandanschläge in der Landeshauptstadt und der Umgebung sein. Die Münchner Polizei hat dafür eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

