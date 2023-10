23-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe aus Auto

Blaulicht - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein 23-Jähriger hat in Unterfranken am Freitag mit einer Schreckschusswaffe mehrfach aus einem fahrenden Auto geschossen. Beamte hätten den mutmaßlichen Schützen kurze Zeit später in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) aufgegriffen und anschließend seine Wohnung durchsucht, teilte die Polizei mit. Dabei wurden demnach insgesamt acht Schreckschuss-, Luftdruck- und Anscheinswaffen sowie kleinere Mengen synthetischer Drogen beschlagnahmt.

Die abgegebenen Schüsse haben laut Polizei niemanden gefährdet. Gegen den mutmaßlichen Schützen wird wegen möglicher Verstöße unter anderem gegen das Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

