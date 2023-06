23-Jähriger mit Messer verletzt

Rettungswagen - Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. - Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Zwei Männer sollen einen 23-Jährigen in Aschaffenburg ausgeraubt und mit einem Messer verletzt haben. Beide mutmaßlichen Täter flüchteten zunächst - einer der beiden konnte aber dank eines Zeugens kurz darauf festgestellt werden, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der 23-Jährige wurde demnach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 32 Jahre alte Zeuge, der die Gewalttat am Dienstagabend beobachtet hatte, verfolgte die beiden mutmaßlichen Täter laut Polizei bis in einen Hinterhof. Dort sollen sie ihn mit Pfefferspray besprüht haben, wodurch er leicht verletzt wurde. Es gelang ihm aber, einen der beiden Männer festzuhalten, bis die Beamten kamen. Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger verbrachte dann die Nacht in der Haftzelle. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen des Verdachts einer räuberischen Erpressung ermittelt, hieß es in der Mitteilung.

Der zweite mutmaßliche Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Auch die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen der 20-Jährige und das Opfer aber schon vorher miteinander in Beziehung gestanden haben.

© dpa-infocom, dpa:230622-99-143979/2