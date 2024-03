23-Jähriger mit Messer angegriffen: Schwer verletzt

Ein Mann hält Handschellen in der Hand - Ein Mann hält Handschellen in der Hand. - Foto: Soeren Stache/dpa

Ein 23-Jähriger ist in der Augsburger Innenstadt mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen 42 Jahre alten Tatverdächtigen fest, der am Sonntag wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ins Gefängnis kam. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mit.

Der 42-Jährige habe den 23-Jährigen am späten Samstagabend angesprochen, im Laufe des kurzen Gesprächs ein Messer gezogen und den jungen Mann damit angegriffen. Er wurde schwer am Hals verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beiden Männer nicht.

Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Vorfall, wurde aber kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen. Am Sonntag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

© dpa-infocom, dpa:240311-99-302293/3