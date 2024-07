22-Jähriger schießt auf Parkplatz mit Schreckschusspistole

Symbolbild Polizeiauto - Ein 22-Jähriger hat in Nürnberg auf einem Parkplatz mit einer Schreckschusspistole geschossen (Symbolbild). - Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 22-Jähriger schoss auf einem Pendlerparkplatz in Nürnberg mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Verletzt wurde niemand.

Ein 22-jähriger Mann hat in Nürnberg auf einem Pendlerparkplatz einmal mit einer Scheckschusspistole in die Luft geschossen. Mehrere alarmierte Streifen konnten den Mann nach sofortiger Fahndung festnehmen, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten fanden in der Nähe außerdem seine Umhängetasche, die in einem Gebüsch versteckt war. Darin befand sich eine Schreckschusspistole, ein Teleskopschlagstock sowie eine Sturmhaube. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe der Tat am Mittwochabend waren zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der 22-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

© dpa-infocom, dpa:240725-930-183912/1