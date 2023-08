22-Jähriger gerät von Autobahn ab und verunglückt tödlich

Rettungswagen - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagabend auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz tödlich verunglückt. Er habe an der Anschlussstelle Amberg West abfahren wollen, teilte die Polizei mit. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit sei er im Auslauf der Abfahrt von der Fahrbahn abgekommen. Sein Wagen prallte gegen eine Baumgruppe. Der junge US-Amerikaner wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der genauen Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Amberg die Zuziehung eines Sachverständigen an.

