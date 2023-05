21-Jähriger kracht mit Auto in Lkw-Anhänger und stirbt

Feuerwehr - Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein 21 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in Nürnberg gegen einen geparkten Lkw-Anhänger gekracht und gestorben. Der junge Fahrer war am späten Montagabend am Ende des Frankenschnellwegs kurz vor einem Kreisverkehr mit mutmaßlich zu hohem Tempo von der Spur abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Wagen wurde laut Angaben der Feuerwehr komplett unter den Anhänger geschoben, der auf einem Seitenstreifen stand.

Der Motorraum fing an zu brennen, laut Angaben der Polizei geriet auch der Anhänger in Brand. Einsatzkräfte löschten das Feuer. Der 21-Jährige starb an der Unfallstelle und wurde aus dem Fahrzeugwrack geborgen. Der 62-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

