2024 sollen Kühltürme in Grafenrheinfeld gesprengt werden

Bei klarer Sicht sind sie aus vielen Kilometern Entfernung gut zu erkennen - im kommenden Jahr sollen die Kühltürme des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld in Unterfranken gesprengt werden. Das teilte Betreiber Preussen Elektra am Donnerstag mit. Geplant ist die Sprengung für das dritte Quartal. Die Einbauten in den Kühltürmen seien bereits im vergangenen Frühjahr ausgebaut und entsorgt worden. Mit der Sprengung werde der Fortschritt des Rückbaus auch nach außen hin sichtbar.

Das Atomkraftwerk in Grafenrheinfeld wurde 1981 in Betrieb und 2015 vom Netz genommen. Seit 2018 läuft dort der Rückbau. „Wir sind nach wie vor gut im Plan. Die Prozesse sind nun eingespielt und dadurch konnten wir unsere Demontageleistung Jahr für Jahr erhöhen“, sagte Anlagenleiter Bernd Kaiser laut Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:231123-99-52558/2