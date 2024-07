200.000 Euro Schaden durch Brand bei Grillfeier

Feuerwehrmann steht neben einem Feuerwehrauto (Symbolbild) - Eine Grillfeier verursachte in Gunzenhausen einen Brand an einem Wohnhaus und einer Garage mit hohem Schaden. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

Bei einer Grillfeier in Mittelfranken ist ein Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden ist hoch. Außerdem wird ein 39-Jähriger verletzt.

Bei einer Grillfeier in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) sind eine Garage und ein Haus in Brand geraten. Dabei entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro - ein 39-Jähriger erlitt leichte Verbrennungen sowie eine Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus.

Bei der privaten Grillfeier am Samstagnachmittag war das Plexiglasvordach einer Garage, unter dem der Grill stand, in Brand geraten. Das Feuer griff schnell auf die Garage und das Wohnhaus über. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen, das Haus war aber zunächst nicht mehr bewohnbar. Auch die Fassade eines im Rohbau befindlichen Nachbarhauses wurde beschädigt.

