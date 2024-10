20.000 Euro Schaden nach Brand in Nürnberger Metzgerei

Aus bisher ungeklärten Gründen hat es in einer Metzgerei gebrannt. Rund 80 Rettungskräfte waren im Einsatz

In einer Metzgerei in der Nürnberger Südstadt hat es gebrannt. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es nach Angaben der Feuerwehr gegen 17 Uhr in den Lagerräumen und Kühlzellen eines Metzgerei- und Fleischwarengroßhandels in der Allersberger Straße zu einem Brand. Demnach drohte das Feuer in dem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus auf die angrenzenden Gebäude überzugreifen, was verhindert werden konnte. Nach rund einer Stunde sei das Feuer weitestgehend gelöscht worden.

Rund 80 Kräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdiensts waren im Einsatz. Sieben Menschen seien aus den gefährdeten Gebäuden in Sicherheit gebracht worden. Ein Mann sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 20.000 Euro. Die Allersberger Straße war demnach teilweise wegen der Aufräum- und Nachlöscharbeiten bis 22 Uhr gesperrt.

