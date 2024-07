20.000 Euro Belohnung nach Großdiebstahl von Fahrzeugteilen

Einbrecher stehlen aus einer Lagerhalle in Niederbayern im großen Stil Fahrzeugteile - mit Gabelstaplern und Lastwagen. Die Aussicht auf Geld soll nun bei der Suche nach den Tätern helfen.

Nach einem Diebstahl von Fahrzeugteilen in großem Stil in Niederbayern soll eine Belohnung von bis zu 20.000 Euro bei der Suche nach Tätern und Beute helfen. Die Diebe hätten nach bisherigen Erkenntnissen Gabelstapler und Lastwagen für den Einbruch in eine Lagerhalle in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) benutzt, teilte die Polizei heute mit. Gesucht würden unter anderem Zeugen, die in der Nacht auf den 23. Juni Menschen und Fahrzeuge im Umfeld der Halle gesehen haben.

Bei dem Einbruchsdiebstahl ist laut Polizei ein enormer Schaden entstanden. Den Wert der Beute wollte ein Polizeisprecher mit Rücksicht auf das betroffene Logistikunternehmen nicht nennen. Die Täter hätten große Mengen an unterschiedlichsten Fahrzeugteilen gestohlen. Die Ermittlungen dauerten an.

