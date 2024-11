200 Polizisten vor Treffen der Hells Angels im Einsatz

Die Hells Angels eröffnen am Abend ein Clubheim im Landkreis Traunstein. Die Polizei richtet präventiv Kontrollstellen ein.

Weil die Rockergruppe Hells Angels ein Clubheim in Oberbayern eröffnet, sind derzeit etwa 200 Polizisten im Landkreis Traunstein im Einsatz. Eine Gefahr für Bürger bestehe nicht, teilte die Polizei mit.

Die Beamten hätten in Altenmarkt an der Alz und in der Umgebung Kontrollstellen eingerichtet, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei rechnet demnach mit zahlreichen überregionalen Gästen der Rockergruppe. Wegen der Kontrollen könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Bislang sind laut Polizeiangaben keine Ordnungsstörungen oder Straftaten bekannt.

