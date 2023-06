200 Kilogramm schwerer Steinquader von Grundstück gestohlen

Polizei Bayern - Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. - Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Ein 200 Kilogramm schwerer Steinquader ist von einem privaten Grundstück in Unterfranken gestohlen worden. Der Diebstahl sei mutmaßlich im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagnachmittag passiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Bewohner des Grundstückes in Gelchsheim (Landkreis Würzburg) bemerkte das Fehlen des Steinblockes am Freitagabend.

Den Angaben zufolge konnten die Ermittler Schleifspuren einer Baggerschaufel am Tatort erkennen. Der Steinquader habe als Abgrenzung gedient und verhindert, dass dort mit einem Fahrzeug gewendet werden kann. Die Beamten vermuten, dass sich jemand deshalb an dem Steinquader gestört haben könne, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

© dpa-infocom, dpa:230604-99-936041/2