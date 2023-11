200 Kilo schwerer Fels stürzt auf Auto

In Tirol ist ein etwa 200 Kilogramm schwerer Felsblock auf ein geparktes Auto gestürzt. Nach Angaben der Polizei von Montag hatte sich der Stein am Sonntag von einem Berg in Niederndorf bei Kufstein an der deutsch-österreichischen Grenze gelöst und war am Steinschlagnetz vorbeigeflogen. Der Felsblock durchbrach die Windschutzscheibe sowie die Fahrzeugsäule des Autos eines 53-jährigen Anwohners. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Die genaue Schadenshöhe am Wagen war zunächst unklar, soll der Mitteilung zufolge jedoch „erheblich“ sein. Ebenso war nicht bekannt, auf welcher Höhe der Stein abbrach.

