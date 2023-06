20 Polizei-Teams messen sich bei Übung in Garmisch

Polizei - Der Einsatzfahrzeug der Polizei. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Es ist ein Wettkampf - aber auch eine Übung. Polizeibeamte aus ganz Deutschland treten in Garmisch-Partenkirchen gegeneinander an. Was sie an Aufgaben erwartet, ist noch geheim.

Teams aus Polizeibeamten des Bundes und der Länder treffen sich heute in Garmisch-Partenkirchen zu einer Wettkampf-Übung. 20 Mannschaften aus Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten treten dabei gegeneinander an, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Teams aus je einem halben Dutzend Beamtinnen und Beamten werden zwei Tage lang an zehn Stationen ihr Können unter Beweis stellen. Gewertet werde die Schnelligkeit ebenso wie die Umsetzung.

In früheren Jahren mussten bei dem Treffen die Beamten etwa ins Wasser springen und dort eine imaginäre Person retten oder einen Verletzten auf einer Trage über Hindernisse transportieren. Auch Schießübungen und Festnahmen waren dabei. Welche Aufgaben die Beamten dieses Mal bekommen, bleibt bis zum Start der Übung geheim. Gefordert sei hohe körperliche und psychische Belastbarkeit, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Team aus den Unterstützungskommandos (USK) der bayerischen Bereitschaftspolizei hatte bei der letzten Übung 2019 gewonnen, die Bayern sind deshalb nun Ausrichter und nehmen nicht an dem Wettbewerb selbst teil. Der Wettkampf findet in der Regel alle zwei Jahre statt, 2021 allerdings fiel die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie aus.

© dpa-infocom, dpa:230627-99-206197/2