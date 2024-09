20 Minuten in Unterzahl: 1860 München bezwingt Hannover

Zwei Platzverweise, ein Tor: Der TSV 1860 München gewinnt sein Heimspiel gegen Hannover 96. Die Schlussphase sorgt für Spannung.

Trotz 20 Minuten in Unterzahl hat der TSV 1860 München gegen Drittliga-Schlusslicht Hannover 96 II seinen dritten Saisonsieg erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis bezwang die Niedersachsen mit 1:0 (1:0) und feierte den zweiten Dreier nacheinander. Nach einem Eckball erzielte Stürmer Patrick Hobsch per Kopf in der 41. Minute das entscheidende Tor.

Die „Löwen“ ließen keinen Zweifel daran, den Heimsieg erringen zu wollen, taten sich mit dem Herausspielen von Chancen aber schwer. Nach einem Konter vergab hingegen Hannovers Tom Sanne (67.) aus rund sieben Metern die Gelegenheit zum Ausgleich. Nur kurz danach sah der Münchner Verteidiger Raphael Schifferl (70.) wegen einer Notbremse die Rote Karte. Die offensiv harmlosen Gäste verloren kurz vor dem Abpfiff in Hayate Matsuda (90.) nach Gelb-Rot ebenfalls einen Spieler.

