20-Jähriger schmuggelt 42 Kilo Feuerwerk aus Tschechien

Bundespolizei - Symbolbild - In neun weiteren Fälle hätten die Beamten am Samstag weitere 18 Kilogramm an Feuerwerkskörpern beschlagnahmt. (Symbolbild) - Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Mann hat 42 Kilo Knaller, Böller und Raketen ohne Erlaubnis aus Tschechien nach Deutschland geschmuggelt. Jedoch wurde er dabei erwischt und blieb nicht der einzige Verdächtige.

Insgesamt 42 Kilogramm Knaller, Böller und Raketen hat ein 20-Jähriger von seiner Einkaufstour in Tschechien nach Deutschland in die Oberpfalz geschmuggelt. Da er keine sprengstoffrechtliche Erlaubnis hatte, war die Mitnahme der Feuerwerkskörper nach Deutschland strafbar, wie die Bundespolizei mitteilte.

Demnach stellten die Beamten in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) die explosive Fracht sicher und leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein. In neun weiteren Fällen hätten die Beamten am Samstag weitere 18 Kilogramm an Feuerwerkskörpern beschlagnahmt.

