Beim Spaziergang mit seinem Hund hat ein 20 Jahre alter Mann in Lichtenfels eine vermutlich durch das Hochwasser freigeschwemmte Panzermine gefunden. Das Sprengkommando Nürnberg habe die Mine aus dem Zweiten Weltkrieg am Samstag beseitigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es sei nicht notwendig gewesen, die anliegenden Häuser zu evakuieren, sagte ein Sprecher. Die betroffene Straße war vorübergehend gesperrt.

