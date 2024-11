20-jähriger Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus

Im oberbayerischen Landkreis Traunstein stoßen ein Linienbus und ein Auto zusammen - mit tödlichen Folgen. Was war passiert?

Ein junger Autofahrer ist beim Zusammenstoß seines Wagens mit einem Linienbus im Landkreis Traunstein ums Leben gekommen. Der 20-Jährige sei am Montagnachmittag noch am Unfallort in Waging am See verstorben, teilte die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 20-Jährige hinter einem Lkw auf einer verengten Straße an einer Baustelle vorbei. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß seines Autos mit dem Linienbus auf der Gegenspur. Der junge Mann erlitt tödliche Verletzungen, der Busfahrer wurde leicht verletzt. Im Bus befand sich ein Fahrgast, der unverletzt blieb.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Die Baustellenampel war zur Zeit des Unfalls nicht in Betrieb. Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren kurze Zeit zuvor Bauarbeiten am Bankett beendet und die Anlage deshalb abgestellt worden. Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären. Die Ermittlungen dauerten an.

