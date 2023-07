Auch wenn es sich bei aktuell um die 20 Grad anders anfühlt: Der Juli war in Bayern viel zu warm, wie die Auswertungen der bundesweit rund 2000 Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach ergaben. Demnach betrug die Durchschnittstemperatur des vergangenen Monats 19,2 Grad Celsius – und damit 2,6 Grad höher als in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.