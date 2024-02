2,2 Millionen Fans wollen bislang zu Adele nach München - die gibt deshalb jetzt zehn Konzerte

Zuerst waren es vier, dann acht, jetzt sind es zehn Konzerte, die Pop-Superstar Adele im August auf dem Münchner Messegelände Riem geben wird. Aus gutem Grund: Allein für den Ticket-Presale haben sich über 2,2 Millionen Fans registriert.













Als vor einer Woche die Nachricht die Runde machte, Großbritanniens Pop-Ikone Adele werde für vier exklusive Sommershows nach München kommen, wurden viele Stirne gerunzelt. Würde es ein Pop-Act alleine schaffen, so viele Tickets für vier Konzerte in einer Stadt zu verkaufen? Schließlich bietet das Pop-Up-Stadion, das extra für sie auf dem Messegelände in München-Riem gebaut wird, Platz für 80.000 Fans. Das macht insgesamt 320.000 Tickets. Die mit Preisen zwischen 74 und 420 Euro ja auch nicht ganz billig sind.



Auch interessant: Taylor Swift schreibt mit viertem Album Grammy-Geschichte - Auch Miley Cyrus ausgezeichnet





Adele-Konzerte an allen August-Wochenenden





Aber die Resonanz war überwältigend. So sehr, dass Veranstalter Live Nation bereits nach kurzer Zeit vier weitre Konzerte verkündete,und seit Dienstag ist klar: Es wird zehn Termine geben, bei denen man Hits wie „Hello“, „Rolling In The Deep“, „Someone Like You“ oder „Skyfall“ lauschen kann.





Termine der Adele-Konzerte in München: Freitag, 02. August 2024

Samstag, 03. August 2024

Freitag, 09. August 2024

Samstag, 10. August 2024

Mittwoch, 14. August 2024

Freitag, 16. August 2024

Freitag, 23. August 2024

Samstag, 24. August 2024

Freitag, 30. August 2024

Samstag, 31. August 2024





Bis Dienstagabend haben sich allein 2,2 Millionen in der ersten Runde des Presale auf adele.com registriert, der am Mittwoch um 10 Uhr beginnt. Und zwar zunächst mit den Tickets für den 2., 3., 9. und 10. August. Um 14 Uhr folgen die Eintrittskarten für den 14., 16., 23. und 24. August. Die neunte und zehnte Show am 30. und 31. August gehen um 18 Uhr in den Presale.



Am Donnerstag beginnt um 10 Uhr der Presale für Telekom- und RTL+-Kunden, morgen um 14 Uhr der Ticketmaster-Vorverkauf. Was dann noch übrig ist, geht am Freitag, 9. Februar, um 10 Uhr in den allgemeinen Vorverkauf über Live Nation, Eventim und weitere offizielle Verkaufsstellen.