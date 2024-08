19-Jähriger nach Streit mit Männern schwer verletzt

Polizeiauto mit Blauchlicht - Die Polizei wurde am Samstag zu einem Streit an einer Tankstelle gerufen. (Symbolbild) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bei einem nächtlichen Streit in Unterfranken sollen mehrere unbekannte Männer einen 19-Jährigen schwer verletzt haben.

Eine unbekannte Männergruppe soll an einer Tankstelle in Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) einen 19-Jährigen angegriffen und schwer verletzt haben. Die beiden Parteien hätten sich am Samstag zunächst gestritten, teilte die Polizei mit.

Demnach trafen alarmierte Polizisten nur noch den betrunkenen 19-Jährigen vor Ort an. Der Rettungsdienst habe ihn mit schweren Kopf- und Armverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat waren den Angaben nach zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

