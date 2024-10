19-Jähriger in Unterfranken von Bauteil erschlagen

Bei Arbeiten mit einem Kran löst sich ein Teil und erschlägt einen jungen Mann. Er stirbt noch an der Unglücksstelle. Die Ursache für den Vorfall ist unklar.

Ein 19-Jähriger ist in Unterfranken bei der Arbeit von einem Bauteil getroffen und tödlich verletzt worden. Der junge Mann habe in einer Produktionshalle in Oberthulba (Landkreis Bad Kissingen) ein Fertighauselement mit einem Kran bewegt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Dabei habe sich aus bislang unklaren Gründen ein Befestigungsteil gelöst und sei zu Boden gestürzt. Der 19-Jährige wurde von dem mehrere Hundert Kilogramm schweren Teil getroffen. Er starb noch an der Unglücksstelle. Die Polizei ermittelt.

