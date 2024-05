Mit einer Schreckschusspistole hat ein junger Mann am Freitag in einem Park in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) mehrere Schüsse abgefeuert. Zuvor waren mehrere Mitteilungen über Schüsse bei der Polizei eingegangen, hieß es in der Mitteilung vom Samstag. Weitere Informationen zur Tat waren zunächst nicht bekannt. Der 19-Jährige erhielt eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz.

