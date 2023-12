19-Jährige nach Zusammenstoß gestorben: Vier Verletzte

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Mittelfranken ist eine 19 Jahre alte Autofahrerin gestorben. In dem anderen Wagen seien alle Mitglieder einer vierköpfigen Familie verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Es handelte sich demnach um ein Ehepaar sowie deren acht Monate alten Zwillinge. Sie wurden den Angaben zufolge am Montag weiter im Krankenhaus behandelt, schwebten aber nicht in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen war der 41 Jahre alte Familienvater am Sonntag auf der Bundesstraße 2 bei Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) mit seinem Wagen nach links auf die Gegenspur geraten. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 19-Jährigen. Dieser sei durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert und gegen einen Baum geprallt.

Die junge Fahrerin wurde demnach vor Ort reanimiert und in ein Krankenhaus geflogen, wo sie am Sonntagabend an ihren schweren Verletzungen starb. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar.

