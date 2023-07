1860 und Unterhaching starten samstags in neue Saison

Maurizio Jacobacci - Maurizio Jacobacci, neuer TSV 1860-Trainer. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Der TSV 1860 München startet an einem Samstagnachmittag in die neue Saison der 3. Fußball-Liga. Am 5. August (14.00 Uhr) empfangen die «Löwen» den SV Waldhof Mannheim, wie aus der Terminierung des ersten Spieltags durch den DFB am Donnerstag hervorgeht. Parallel dazu tritt Aufsteiger SpVgg Unterhaching zum bayerischen Duell beim SSV Jahn Regensburg an. Der FC Ingolstadt muss erst am Sonntag ran. Das Auswärtsspiel der Schanzer bei Erzgebirge Aue schließt am 6. August (19.30 Uhr) den ersten Spieltag ab.

© dpa-infocom, dpa:230713-99-391642/2