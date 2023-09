1860-Profi nach grobem Foul für drei Spiele gesperrt

Schiedsrichter - Mittelfeldspieler Starke vom TSV 1860 München wurde wegen groben Foulspiels für drei Spiele gesperrt. - Foto: Robert Michael/dpa/Illustration

Der TSV 1860 München muss die nächsten Spiele in der 3. Liga auf Manfred Starke verzichten. Der Mittelfeldspieler wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen groben Foulspiels für drei Spiele gesperrt. Das gaben die Sechziger und der DFB am Donnerstag bekannt. Der 32-Jährige hatte in der Schlussphase der Partie beim Halleschen FC (2:0) seinen Gegenspieler böse gefoult und war des Platzes verwiesen worden. Wegen des rohen Spiels muss der «Löwen»-Profi zudem eine Geldstrafe von 3000 Euro zahlen.

