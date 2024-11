1860 München will gegen Haching das „Maximale rausholen“

Die Form des TSV 1860 München stimmt aktuell. Nun wollen die „Löwen“ auch im Toto-Pokal weiterkommen. Es geht um viel Geld.

Der TSV 1860 München geht mit großer Entschlossenheit in das Viertelfinale des Toto-Pokals gegen die SpVgg Unterhaching. „Wir wollen in jedem Wettbewerb das Maximale rausholen. Neben dem sportlichen ist natürlich auch der wirtschaftliche Aspekt wichtig“, verkündete Trainer Argirios Giannikis vor dem Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen den Rivalen aus der 3. Fußball-Liga.

Der Sieger des Toto-Pokals ist automatisch für die 1. Runde des DFB-Pokals qualifiziert, was eine niedrige sechsstellige Summe garantiert. „Auch deswegen werden wir alles dransetzen, das Halbfinale zu erreichen“, betonte Giannikis, der personell große Auswahl hat.

In der Liga trennten sich „Löwen“ und Hachinger am 20. Oktober trotz zweimaliger Führung des TSV 1860 mit 2:2. „Wir wollen es auf jeden Fall besser machen als in der Liga“, versicherte Giannikis, dessen Mannschaft zuletzt zweimal nacheinander mit 3:0 in der Liga gewann.

© dpa-infocom, dpa:241115-930-290127/1