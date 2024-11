1860 München will endlich auch zuhause Biss zeigen

Argirios Giannikis - Gelingt den „Löwen“ der zweite Dreier am Stück? - Foto: Niklas Treppner/dpa

Die „Löwen“ holten bislang 13 Punkte in der Fremde, aber nur vier zu Hause. Das will der TSV 1860 München gegen Waldhof Mannheim ändern.

Der TSV 1860 München will nach dem Überraschungssieg gegen den SV Sandhausen endlich auch seine Heimbilanz aufpolieren. „Ich bin recht guter Dinge, dass wir, wenn wir die zuletzt gezeigte Leistung auf den Platz bringen, die Punkte hierbehalten“, sagte Trainer Argirios Giannikis vor der Partie in der 3. Fußball-Liga gegen den SV Waldhof Mannheim am Samstag (14.00 Uhr).

Vor einer Woche hatten die „Löwen“ völlig überraschend mit 3:0 in Sandhausen gewonnen. Damit haben sie 13 Punkte in der Fremde, aber nur vier daheim geholt. „Unterm Strich haben wir aber erst 17 Punkte. Es gibt also keinen Grund, sich auszuruhen“, verkündete Giannikis. Seine Mannschaft sei immer noch „in einem Prozess des Lernens, die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden.“

Das Duell mit Waldhof ist eines auf Augenhöhe. „Sie haben mittlerweile die gleiche Punktzahl wie wir, die Mannschaft hat Körperlichkeit, geht wenig Risiko ein und hat mit (Terrence) Boyd einen Spieler, der um und im Strafraum eine gute Präsenz zeigt und große Erfahrung mitbringt“, warnte Giannikis.

© dpa-infocom, dpa:241108-930-283489/1