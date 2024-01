1860 München verpflichtet Stürmer Nankishi aus Bremen

Abdenego Nankishi - Abdenego Nankishi am Ball. Der Stürmer wird an 1860 München verliehen. - Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Der TSV 1860 München bessert in der Offensive nach. Wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte, wurde der 21 Jahre alte Außenstürmer Abdenego Nankishi von Erstligist Werder Bremen ausgeliehen. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Vereine demnach Stillschweigen.

Der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler kam für Werder noch in der 2. Bundesliga zu sechs Einsätzen; seit Sommer 2022 war er an Heracles Almelo in den Niederlanden ausgeliehen. Die „Löwen“ müssen schon länger auf den verletzten Stürmer Joël Zwarts verzichten.

„Abdenego hat eine extreme Durchsetzungsfähigkeit, einen tollen Charakter und ist durch seine Polyvalenz, seine Schnelligkeit und seinen Zug zum Tor eine absolute Bereicherung für den TSV 1860 München“, erklärte Münchens Sportgeschäftsführer Christian Werner.

„Der TSV 1860 München ist ein klangvoller Name im deutschen Fußball. Ich freue mich auf das neue Umfeld und die Erfahrung in München. Durch den Wechsel erwarte ich für mich persönlich mehr Spielzeit und damit einen weiteren Entwicklungsschritt in meiner Laufbahn“, sagte Nankishi.

