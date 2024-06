1860 München verpflichtet Jacobsen aus Elversberg

Der TSV 1860 München hat einen weiteren neuen Spieler verpflichtet. Er kommt aus Elversberg.

Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat Thore Jacobsen vom SV Elversberg verpflichtet. „Wir haben die Schwachstellen der vergangenen Saison ausgiebig analysiert und sind davon überzeugt, dass Thore ein Puzzlestück ist, um im kommenden Jahr in bestimmten Spielphasen souveräner und dominanter aufzutreten“, sagte Sport-Geschäftsführer Christian Werner laut Mitteilung vom Donnerstag.

Der 27 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler stand zuletzt bei der SV Elversberg 07 unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison in 30 Spielen drei Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete. „Dass die Löwen sich so stark um mich bemüht haben, hat mir sehr gefallen“, sagte Jacobsen.

