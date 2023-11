1860 München verliert in Nachspielzeit gegen Jahn Regensburg

Der TSV 1860 München hat in der 3. Fußball-Liga gegen Jahn Regensburg die nächste Niederlage nach einem ganz späten Gegentor kassiert. In der Nachspielzeit erzielte Mittelfeldspieler Tobias Eisenhuth am Samstag im Grünwalder Stadion das Tor zum 1:0 (0.0) für die Gäste aus der Oberpfalz. Der Ball prallte nach dem Schuss mit dem linken Fuß vom Pfosten ins Netz. Mit 31 Punkten liegt Zweitliga-Absteiger gleichauf mit Spitzenreiter Dynamo Dresden auf Platz zwei. Die „Löwen“ verharren mit 17 Zählern in der zweiten Tabellenhälfte.

Die Gastgeber mussten am Spielfeldrand ohne Maurizio Jacobacci auskommen. Der Cheftrainer war nach seiner Roten Karte beim verlorenen Spiel in Köln vom DFB mit einem Innenraumverbot belegt worden. Beide Mannschaften wurden im Spielverlauf offensiv nur selten richtig gefährlich. Matchwinner Eisenhuth reichten dagegen wenige Minuten, um als Joker erfolgreich zu sein.

© dpa-infocom, dpa:231104-99-822822/3