1860 München verliert Drittliga-Derby gegen Unterhaching

Der TSV 1860 München hat das Drittliga-Derby gegen die SpVgg Unterhaching verloren und schlittert damit tiefer in die Krise. Der Fußball-Traditionsverein unterlag am Samstag im eigenen Stadion mit 0:1 (0:1) - es war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen für die „Löwen“. In der Meisterschaft wird der Rückstand auf die Aufstiegsränge größer, die Sechziger müssen sich nun eher nach unten orientieren.

Mathias Fetsch sorgte im Grünwalder Stadion mit seinem Tor in der 20. Minute für die Entscheidung. 1860-Stürmer Morris Schröter vergab in der 62. Minute einen Foulelfmeter, sein Teamkollege Michael Glück kassierte nur Augenblicke später Gelb-Rot. In numerischer Überzahl brachten die Hachinger den Sieg im Schneetreiben über die Zeit. Der starke Aufsteiger ist nur noch zwei Punkte von Relegationsrang drei entfernt.

